Підбурював поляків працювати на Росію: у Польщі засудили українця за шпигунство

Суд оцінив, що ці дії "могли завдати шкоди Республіці Польща"

У Польщі окружний суд Любліна засудив громадянина України до майже трьох років ув’язнення. Його підозрювали за "підбурювання до шпигунства" на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє Wprost. За інформацією Агентства внутрішньої безпеки Польщі, 26-річного українця, якого називають Оскар Д., затримали в Польщі 9 березня 2024 року. Йому висунули звинувачення у підбурюванні до шпигунства та спрямуванні кримінальних погроз на адресу громадянина Польщі.

Його звинуватили в тому, що він підбурював мешканця Люблінського воєводства діяти на користь "іноземної розвідки" і переконав його надіслати фотографії військової техніки, що прямувала в Україну. В обмін на це українець пропонував винагороду в розмірі 15 тисяч євро.

Суд Любліна оцінив, що ці дії "могли завдати шкоди Республіці Польща", повідомили в польському Агентстві внутрішньої безпеки. Вирок Оскару Д. ухвалили 27 вересня, його засудили до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у німецькому місті поцупили меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.