В Польше задержаны украинские преподаватели - их обвиняют в серьезном преступлении

Женщинам запрещено покидать территорию Польши

В Варшаве сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали троих учительниц, которые хотели приобрести в местном вузе поддельные дипломы. Женщины оказались сотрудницами одного из университетов Одессы.

Украинкам выдвинули сразу несколько серьезных обвинений и запретили им покидать территорию Польши до завершения расследования. Об этом сообщает ресурс onet.pl.

Известно, что три сотрудницы одесского вуза приехали в Варшаву и попытались убедить ректора Collegium Humanum продать им 60 дипломов и свидетельств об окончании обучения для "иностранных студентов", которые никогда не учились в польском вузе.

За эту "услугу" женщины предложили 40 тысяч долларов США наличными, которые находились у них при себе. Однако сделка не состоялась и украинок задержали сотрудники Центрального антикоррупционного бюро.

В ходе следствия было установлено, что женщины не смогли связаться с ректором Collegium Humanum, так как мужчина на данный момент находится под стражей по ряду обвинений. Именно поэтому они приехали в Польшу с наличными деньгами, но застали в кресле ректора нового человека.

Тогда преподавательницы из одесского вуза решили найти "подход" к новому ректору Collegium Humanum и предложили ему 40 тысяч долларов США за 60 дипломов для "иностранных студентов", которые здесь никогда не проходили обучение.

Женщин задержали сотрудники ЦАБ. В ходе обыска силовики изъяли электронные носители информации и привезенные в Польшу наличные доллары.

"Результаты расследования показывают, что задержанные преподаватели были частью организованной преступной группировки, которую основал и возглавлял бывший ректор Collegium Humanum. В рамках преступной деятельности группировка выдавала дипломы бакалавра, единой магистратуры и престижные дипломы MBA в обмен на финансовую и личную выгоду", — говорится в сообщении.

Женщинам уже предъявлены обвинения в связи с совершенными преступлениями. В отношении каждой из подозреваемых прокурор применил меры пресечения в виде имущественного залога в размере 150 000 злотых, запрета на выезд из страны, а также изъятия паспортов до выплаты имущественного залога.

Бывшему ректору Collegium Humanum предъявлено 75 обвинений и он находится под стражей. Кроме этого задержаны 8 человек, а различные обвинения уже предъявлены более 30 людям. По этому делу планируются дальнейшие аресты.

Напомним, Collegium Humanum — это скандальный университет в Варшаве, который знаменит своими коррупционными схемами и махинациями с дипломами. Польские журналисты установили, что руководство вуза массово выдавало престижные дипломы MBA за соответствующую плату.

По этому делу был задержан бывший ректор Collegium Humanum, которому предъявили ряд обвинений. Расследование по данному громкому делу продолжается.

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