Google злив фото української ППО: експерт озвучив "зраду" і "перемогу"

Україна на рівні держави дізналася про цей злив не відразу

Україна дізналась про злив фото розташування української ППО Google тільки через тиждень після оновлення карт, адже у мережі ці знімки "гуляють" ще з 28 жовтня. Проте у цій ситуації є і зрада", і "перемога".

Про це розповів "Телеграфу" політичний оглядач Геннадій Дубов. За його словами, Google оновив карти ще тиждень тому, засвітивши українську техніку, але "зрада" не в цьому.

Адже у Дубова виникає питання: чому Україна на рівні держави дізналась про цей злив тільки через тиждень, коли вже вся мережа у цих знімках.

"З понеділка минулого тижня це є у мережі. Вже тиждень як мінімум, а можливо і більше це все висить, і ніяких вихідних в Google в понеділок не було", — каже він

Тобто пройшло мінімум п'ять днів, і це можна було дізнатись раніше, просто гортаючи Telegram.

"Весь апарат, який всьому протидіє, мав би працювати ефективно. Він розчехлився лише під кінець тижня, на вихідних, і потім сам вже послався на tiktok з фото, яким вже тиждень. А ми дізналися про це як держава в суботу. Ось тут так звана і "зрада"", — пояснює політичний оглядач.

Водночас злив фото української ППО Google має й "перемогу", адже РФ може використати для отримання супутникових знімків не тільки цю мережу. За словами Дубова, сьогодні існує багато приватних компаній, які умовно за 200 доларів, на замовлення роблять супутникові знімки де завгодно.

"На жаль для нас, ці комерційні організації не відмовляються від замовлень з РФ. До того ж в окупантів є хоч і слабенька, але все одно існує, своя супутникова розвідка", — каже політичний оглядач.

Він акцентує, що якоїсь ультратаємниці Google Росії не відкрив, адже окупанти мають свої канали отримання цієї інформації. Тому це навряд чи сильно вплине на розміщення зброї саме росіян та їх удари.

Раніше "Телеграф" розповідав, що злили "проєкт договору" між Росією та Україною у 2022 році.