Росія отримала останній поштовх. На Заході зробили невтішний прогноз щодо війни в Україні

Команда Трампа має свій підхід до завершення війни

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США дозволила Росії зробити "останній поштовх" у війні проти України перед його інавгурацією січні 2025 року. Команда обраного президента більше зосереджена на тому, як завершити війну, ніж на поверненні українських територій.

Про це розповів військовий аналітик Шон Белл, який служив віцемаршалом Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, повідомляє Sky News. За його словами, такий підхід принципово відрізняється від того, якого Захід дотримувався раніше.

"Проблема, звичайно, полягає в тому, що з плином часу росіяни невпинно посилили свою активність. Вони несуть величезні втрати, але, здається, вони роблять останній поштовх в очікуванні січневої інавгурації", — підкреслив Белл.

За його словами, очікується, що президент Росії Володимир Путін може бути готовий почати переговори з Трампом про припинення війни. Белл каже, що Захід надав Україні "величезну кількість" зброї, обладнання та навчання, але лінія фронту не дуже зрушилася.

"Росія є більшою стороною, і у війні на виснаження вона поступово переможе. Якщо Трамп щиро вірить, що зможе завершити цю війну, він повинен вести переговори з Путіним", — наголосив аналітик.

На його думку, виглядає можливим, що Трамп може погрожувати Путіну ескалацією військової підтримки Україні. Водночас, за словами Белла, він може говорити й про послаблення санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 10 листопада американське видання The Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що Трамп зателефонував Путіну. Основною темою їхньої розмови стала війна в Україні.

За даними WP, Трамп порадив російському президенту не загострювати війну в Україні. Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація про розмову не відповідає дійсності.