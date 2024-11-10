Трамп зателефонував Путіну і дав йому цікаву пораду

У Кремлі цю інформацію не коментують

Дональд Трамп, який став переможцем на президентських виборах у США 5 листопада, зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Основною темою їх розмови стала війна в Україні.

Про це повідомляється у матеріалі The Washington Post. Цікаво, що у Кремлі цю інформацію офіційно не прокоментували.

"Трамп порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі", — йдеться у повідомленні.

За словами кількох джерел, президенти обговорили досягнення миру на європейському континенті та можливі шляхи його досягнення. Крім того, майбутній президент США висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "швидке вирішення війни в Україні".

Розмова пройшла "на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить світову дипломатичну шахову дошку союзників і супротивників США" після своєї перемоги.

Це була перша розмова двох політиків з моменту перемоги республіканця на виборах у США.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року. Наразі невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим займатиметься Трамп у перші дні свого президентства. Передбачається, що після повернення до Білого дому його рішення стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він діятиме швидко та рішуче.