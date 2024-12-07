Сексапільна 23-річна кілер "Лялька" з Колумбії підкорила мережу після затримання (відео)

Дівчина насправді має дуже привабливу зовнішність

Поліція Колумбії оголосила цього тижня про арешт дівчини на прізвисько "Лялька", яку місцеві ЗМІ називають сумнозвісною кілеркою, яка працює на картель. За попередніми даними, саме вона була організатором численних убивств у країні.

Про це повідомляє видання Diario del Norte. Її звинувачують у керівництві мережею кілерів у Сантандері, Колумбія та чисених вбивствах.

Цього тижня поліція Колумбії опублікувала в соціальних мережах відео, на якому зображена жінка, яку місцеве видання ідентифікувало як 22-річну Карен Хульєт Охеду Родрігес на прізвисько "Ла Муньєка" або "Лялька".

Вона була другим керівником банди, відомої як Los de la M, яка протистояла іншим злочинним угрупованням у регіоні за контроль над незаконним обігом наркотиків.

Дівчина відповідала за координацію вибіркових вбивств на замовлення Los de la M у різних районах Сантандера, а також за виконання "найважливіших робіт" з огляду на її знання зброї та чудові навички у стрільбі.

"Лялька" використовувала свою привабливу зовнішність і ніколи не викликала підозр у своїх потенційних жертв. Зазвичай вона фарбувала волосся, щоб її було складно впізнати. Дівчина є жорстоким найманим убивцем, яка не лише віддавала накази про ліквідацію неугодних картелю людей, а й сама вбивала опонентів.

Дівчина також позбулася свого колишнього хлопця на прізвисько "Вуха", якого вона "замовила" своїй соратниці — "Ла Горда Сікарії", ще одній колумбійській професійній вбивці, на рахунку якої як мінімум п’ять жертв.

Кадри із затриманням дівчини та її спільника "Леопольдо" розлетілися по соцмережах і викликали бурхливе обговорення в коментарях. Люди почали писати про її "вбивчий погляд" і підкреслювали красу дівчини-кілера.

Її затримання викликало справжній фурор, а ця новина стала однією з найобговорюваних у соцмережі "Х".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна та Польща ліквідували наркокартель. Правоохоронці вилучили синтетичний опіоїд метадон у кількості, що дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб.