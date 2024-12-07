Сексапильная 23-летняя киллер "Кукла" из Колумбии покорила сеть после задержания (видео)

Девушка на самом деле имеет очень привлекательную внешность

Полиция Колумбии объявила на этой неделе об аресте девушки по прозвищу "Кукла", которую местные СМИ называют печально известной киллершей, работающей на картель. По предварительным данным, именно она была организатором многочисленных убийств в стране.

Об этом сообщает издание Diario del Norte. Ее обвиняют в руководстве сетью киллеров в Сантандере, Колумбия.

На этой неделе полиция Колумбии опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлена женщина, которую местное новостное издание опознало как 22-летнюю Карен Хульет Охеду Родригес по прозвищу "Ла Муньека" или "Кукла".

Она была вторым руководителем банды, известной как Los de la M, которая противостояла другим преступным группировкам в регионе за контроль над незаконным оборотом наркотиков.

Девушка отвечала за координацию выборочных убийств по заказу Los de la M в различных районах Сантандера, а также за выполнение "самых важных работ", учитывая ее знание оружия и прекрасные навыки в стрельбе.

"Кукла" использовала свою привлекательную внешность и никогда не вызывала подозрений у своих потенциальных жертв. Обычно она красила волосы, чтобы ее было сложно опознать. Девушка является жестоким наемным убийцем, которая не только отдавала приказы о ликвидации неугодных картелю людей, но и сама убивала оппонентов.

Девушка также избавилась от своего бывшего парня по прозвищу "Уши", которого она "заказала" своей соратнице — "Ла Горда Сикарии", еще одной внушающей страх колумбийской профессиональной убийце, на счету которой как минимум пять жертв.

Кадры с задержанием девушки и ее подельника "Леопольдо" разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение в комментариях. Люди начали писать о ее "убийственно взгляде" и подеркивали красоту девушки-киллера.

Ее задержание вызвало настоящий фурор, а эта новость стала одной из самых обсуждаемых в соцсети "Х".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина и Польша ликвидировали наркокартель. Правоохранители изъяли синтетический опиоид метадон в количестве, равном смертельным дозам для почти 4 миллионов человек.