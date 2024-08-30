Могли вбити 4 млн людей: Україна та Польща ліквідували наркокартель (фото та відео)

Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами

Національна поліція України спільно з Центральним бюро розслідувань поліції Польщі провела масштабну операцію з ліквідації місць виробництва синтетичних наркотиків. Правоохоронці вилучили синтетичний опіоїд метадон у кількості, що дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб.

Як повідомили у поліції, поліцейські ліквідували найбільшу лабораторію синтетичних опіоїдів на території Польщі, де виробляли метадон у кристалічній формі. Також на території України та Польщі ліквідовано вісім мультилабораторій, де синтетичні катинони (мефедрон та Альфа-PVP) вироблялися разом із метадоном. Продавали готовий товар на території країн Європейського союзу та України через приватні логістичні компанії, з рук до рук та через "закладників".

Загалом було проведено обшуки на 38 об’єктах на території Польщі та України. Там виготовляли або зберігали контрольовані речовини, їх прекурсори (вихідний компонент (реагент) або учасник проміжних реакцій при синтезі будь-якої речовини) хімічні речовини та обладнання для виробництва.

Метадон – синтетичний опіоїд, який використовується в медицині як знеболювальне та для лікування опіоїдної залежності. Однак картель виробляв його в концентрованій кристалічній формі, яка зазвичай зустрічається тільки на нелегальному ринку наркотиків.

Усього вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз. Також вилучили 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва та дві тонни прекурсорів, необхідних для виробництва наркотиків. Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку понад 600 млн гривень (15 млн доларів).

Семеро членів картелю на чолі з організатором затримані. Рішенням суду їх поміщено під арешт. В Україні п’ятьом людям повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні або збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київщині зловмисники налагодили безперебійний канал постачання канабісу з Королівства Таїланд до України. Наркотики їм відправляли поштою та маскували їх під тайський чай.