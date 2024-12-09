Без Зеленського: кого Time розглядає на звання "Людини року 2024"

Зеленський був номінований лише раз — у 2022 році

Щороку з 1927 року журнал Time складає рейтинг 10 видатних діячів на планеті. Сюди входять інфлюенсери, політики, бізнесмени, письменники тощо.

Короткий список "Людини року 2024" уже опублікований на сайті журналу.

Цьогоріч редакція журналу обрала такі 10 імен діячів:

Камала Гарріс — віцепрезидентка і кандидатка у президенти від Демократичної партії, яка поступилась Трампу у президентській кампанії 2024; Кейт Міддлтон — принцеса Уельська, яка цього року пережила рак. Ілон Маск — найбагатша людина у світі, яка цього року рішуче підтримувала Дональда Трампа на виборах президента США і навіть витратила на його фінансування 250 мільйонів доларів. Юлія Навальна — вдова російського опозиціонера Олексія Навального, який загинув у російській в’язниці. Жінка виїхала з Росії після того, як звинуватила Путіна у смерті чоловіка. Тепер вона продовжує справу Олексія Навального. Біньямін Нетаньяху — глава уряду Ізраїлю. Джером Пауелл — голова Федерального резерву США, на якого повалився шквал критики від новообраного президента Дональда Трампа через стрімку інфляцію та рішення про зниження процентних ставок. Джо Роган — також помітна фігура в перегонах за крісло. Це найвідоміший у США подкастер, який взяв інтерв’ю у новообраного президента Дональда Трампа. Клаудія Шейнбаум — перша жінка-президент Мексики, яка вступила на посаду у жовтні 2024 року. Також вона є першою жінкою-президентом єврейського походження у Мексиці. Дональд Трамп — новообраний президент США, який повернеться на посаду наприкінці січня після поразки у попередніх президентських перегонах. Марк Цукерберг — засновник та гендиректор Meta, друга найбагатша людина у світі.

Зазначимо, що минулого року журнал визнав людиною року поп-зірку Тейлор Свіфт. Президент України Володимир Зеленський був претендентом на звання "Людини року" лише у 2022 році.

Раніше "Телеграф" також писав, що Зеленський отримав почесне звання від Politico. Але це не "людина року".