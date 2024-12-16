Асад вперше зробив заяву після втечі до Москви

З дня падіння дамаска пройшло більше тижня

Сирійський диктатор Башар Асад, який втік до Росії після перемоги повстанців, знову вийшов на зв’язок. За його словами, він не планував свою втечу заздалегідь.

Повідомлення було оприлюднено пресслужба його канцелярії. В документі йдеться, що його було написано 16 грудня з Москви.

За словами Асада, публікація звернення "затрималася" через повне відключення зв’язку у Сирії. Він запевняє, що нібито перебував у Дамаску аж до 8 грудня, але був змушений перебратися до Латакії для координації дій із "російськими союзниками" після того, як до столиці проникли сили повстанців.

Він каже, що російська база Хмеймім у Латакії нібито зазнала масованого удару безпілотниками, після чого з Москви надійшло прохання про організацію термінової евакуації увечері 8 грудня.

"Жодного разу під час цих подій я не думав піти у відставку або шукати притулку, такої пропозиції не було зроблено жодною особистістю чи партією. Єдиним напрямом дій було продовження боротьби з тиском терористів", — йдеться у зверненні Асада.

Також він почав розхвалювати себе за те, що відмовлявся "обмінювати порятунок своєї нації на особисту вигоду", "стояв поряд з офіцерами та солдатами на передовій, за кілька метрів від терористів" і залишався у владі всі 14 років громадянської війни.

"Я ніколи не шукав посад заради особистої вигоди, але завжди вважав себе охоронцем національного проєкту, що підтримується вірою сирійського народу, який вірив у його бачення. Я був непохитно переконаний у їхній волі та здатності захищати державу, захищати її інститути та відстоювати свій вибір до останнього моменту ", — заявив він.

Асад також додав, що сподівається на те, що Сирія "знов стане вільною та незалежною".

Реакція користувачів мережі на заяви Асада була дуже лаконічною.

Як відомо, Асада звинувачують в численних злочинах проти власного народу, що включає масові страти, тортури і навіть застосування хімічної зброї. При цьому, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час втечі він вивіз з собою дві тонни готівки.

Війна в Сирії розпочалася у 2011 році та тривала до 8 грудня 2024 року з різним ступенем інтенсивності.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися інших ключових міст країни, і за підтримки інших бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Режим Асада тримався в основному на підтримці Росії та проіранського руху шиїта "Хезболла", але перша загрузла у війні в Україні, а друга зазнала серйозних втрат під час зіткнення з Ізраїлем.