Асад впервые сделал заявление после бегства в Москву

Со дня падения дамаска прошло больше недели

Сирийский диктатор Башар Асад, который сбежал в Россию после победы повстанцев, вновь вышел на связь. По его словам, он не планировал свой побег заранее.

Сообщение было обнародовано пресс-службой его канцелярии. На документе говорится, что он был написан 16 декабря из Москвы.

По его словам, публикация обращения "задержалась" из-за полного отключения связи в Сирии. Асад заверяет, что якобы находился в Дамаске вплоть до 8 декабря, но был вынужден перебраться в Латакию для координации действий с "российскими союзниками" после того, как в столицу проникли силы повстанцев.

Он говорит, что российская база Хмеймим в Латакии якобы подверглась массированному удару беспилотниками, после чего из Москвы поступила просьба об организации срочной эвакуации вечером 8 декабря.

"Ни разу во время этих событий я не думал уйти в отставку или искать убежища, такого предложения не было сделано ни одной личностью или партией. Единственным направлением действий было продолжение борьбы с давлением террористов", — говорится в обращении Асада.

Также он начал расхваливать себя за то, что отказывался "обменивать спасение своей нации на личную выгоду", "стоял рядом с офицерами и солдатами на передовой, в нескольких метрах от террористов" и оставался во власти все 14 лет гражданской войны.

"Я никогда не искал должностей ради личной выгоды, но всегда считал себя хранителем национального проекта, поддерживаемого верой сирийского народа, верившего в его видение. Я был непоколебимо убежден в их воле и способности защищать государство, защищать его институты и отстаивать свой выбор до последнего момента", — заявил он.

Асад также добавил, что надеется на то, что Сирия "вновь станет свободной и независимой".

Реакция пользователей сети на заявления Асада была весьма лаконичной.

Как известно, Асада обвиняют в многочисленных преступлениях против собственного народа, что включает массовые казни, пытки и даже применение химического оружия. При этом в СМИ появилась информация о том, что во время побега он вывез две тонны налички.

Война в Сирии началась в 2011 году и длилась до 8 декабря 2024 года с разной степенью интенсивности.

Как сообщалось ранее, в конце ноября повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и с поддержкой других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря.

Режим Асада держался в основном на поддержке России и проиранского шиитского движения "Хезболла", но первая увязла в войне в Украине, а вторая понесла серьезные потери во время столкновения с Израилем.