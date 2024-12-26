Упавший в Казахстане самолет сбила ракета: СМИ уже назвали виновных

На борту было 67 человек

Причиной авиатрощи упавшего в Казахстане самолета Embraer 190AR стала российская ракета класса "земля-воздух". Тогда погибли 38 человек.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. Отмечается, что поврежденному самолету авиакомпании Azerbaijan Airline якобы не позволили приземлиться в российском аэропорту.

Собеседники издания объясняют, что в то время, когда борт Embraer 190AR подлетал к аэропорту в Грозном, на него шла атака беспилотниками. Потому РФ выпустила ракету противовоздушной обороны (ПВО). Она взорвалась рядом с самолетом в воздухе и поразила пассажиров и экипаж.

Как пишет издание, поврежденному самолету не позволили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбу пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены по всему пути полета над морем.

В то же время в России продолжают настаивать на сказке о том, что самолет упал из-за столкновения со стаей птиц. А в аэропорт в Москве его якобы не пустили из-за тумана, а не атаки беспилотников. Фото, на которых видны следы от ракеты и ее обломков, в РФ никак не комментируют.

Напомним, 25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, направился в Казахстан и разбился недалеко от аэропорта города Актау. На борту находились 67 человек, 38 погибли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о странностях, главных версиях и известных пассажах борта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане.