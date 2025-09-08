Вже не білявка: Кейт Міддлтон вийшла на публіку у новому образі

Принцеса Уельська знову змінила колір волосся

Кейт Міддлтон нещодавно змінила імідж, перефарбувавшись у теплий білявий відтінок. Однак перевтілення дружини принца Вільяма тривало недовго.

Днями Міддлтон відвідала чемпіонат світу з регбі серед жінок, де змагалися представниці Англії та Австралії. Стало помітно, що Кейт повернулась до свого звичного, коричневого кольору волосся, яке на заході було зібране вгору. Образ принцеси Уельської складався з білої сорочки та чорного брючного костюма, пише MSN.

Міддлтон повернулась до звичного кольору волосся, фото Getty Images

Міддлтон перефарбувалась із білявки у коричневий колір волосся, фото Getty Images

Чорне вбрання на захід Кейт обрала невипадково. Днями померла найстаріша членкиня британської королівської родини — герцогиня Кентська Кетрін. Її не стало у віці 92 років. Кетрін була дружиною принца Едварда, онука короля Георга V та двоюрідного брата королеви Єлизавети II.

Ймовірно, Міддлтон вирішила повернутися до попереднього кольору волосся через неоднозначне сприйняття суспільства. Тоді Кейт отримала негативні коментарі щодо її нового образу. Натомість колишній перукар принцеси Діани Сем Макнайт став на захист принцеси Уельської на тлі критики її кольору волосся. Він нагадав, що Кейт пройшла лікування від раку, а також зазначив, що колір волосся — лише її справа.

Волосся жінки дуже особисте для неї — її захист, впевненість і багато іншого. Рак впливає на людей по-різному, але змінює життя кожного. Так що залиште її спокої. Ганьба вам. Сем Макнайт

Колишній перукар принцеси Діани Сем Макнайт заступився за Міддлтон

Кейт Міддлтон з білявим кольором волосся, фото Getty Images

Зазначимо, що у березні 2024 року Міддлтон повідомила, що хворіє на рак і проходить відповідне лікування. Так певний час Кейт не з'являлась на публіці. У вересні 2024 року принцеса Уельська розповіла, що закінчила курс хімієтерапії. Міддлтон зазначила, що зосереджується на відновленні від хвороби і поверненні до нормального життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як принц Вільям представляв Кейт іншим до одруження. Цікаві подробиці розповів колишній дворецький королівської родини.