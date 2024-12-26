Покоится возле любящего мужа: где похоронена и как выглядит склеп королевы Елизаветы II

Королевской особы не стало более 2 лет назад

Королева Елизавета II — легендарная фигура в мире, правившая дольше всех британских монархов — 70 лет и семь месяцев. Елизавета II была одной из самых популярных и обсуждаемых королевских особ в мире. Ее не стало 8 сентября 2022 в 96. Ранее мы писали, кто отошел в вечность из украинских и зарубежных известных людей.

"Телеграф" покажет, где похоронили легендарную королеву.

Могила королевы Елизаветы II

С Елизаветой II прощались в Вестминстерском аббатстве. Провести королеву в последний путь прибыло более 2000 человек, среди которых были члены монаршей семьи и первые лица ведущих стран мира.

Фото: Getty Images

Похороны сопровождали артиллерийский лафет из 138 кавалеристов, входящих в военно-морские силы Великобритании. Службу проводил декан Вестминстерского аббатства. Проходили чтения с участием тогдашнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и секретаря Содружества. На похоронах также звучал государственный гимн и плач, исполненный Королевским волынником. Также был королевский салют.

Во время прощальной службы королевский ювелир вытащил Императорскую государственную корону и скипетр из гроба и передали декану на алтарь.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Гроб с Елизаветой II положили в Королевский склеп, расположенный в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Ее похоронили возле мужа, герцога Эдинбургского.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронили известного российского оппозиционера Бориса Немцова. Интересно, что на момент смерти с ним была украинка.