Три пассажирских самолета Беларуси пролетели над Украиной? Что известно о загадочных рейсах

Все направлялись в Минск

Над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты. На этот раз три белорусских борта могли зайти в закрытое воздушное пространство.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. На карте полета видно, что самолеты следовали из Еревана, Батуми и Тбилиси в Минск 28 декабря утром.

Рейс B2734/E195 вылетел из Армении в 4:55 утра и приземлился в Белоруссии в 7:55. За почти четыре часа полета самолет, согласно карте Flightradar24, залетел и на территорию Украины на востоке. Борт пролетел над Донетчиной, почти до Харькова, а затем вышел из закрытого воздушного пространства.

Приблизительно такой же маршрут был у рейса B2736/E195, борт направлялся из Тбилиси в Минск, где приземлился в 7:10 утра. Самолет рейса B2738/E195, который держал курс из Батуми в Минск, тоже пролетел над Украиной на востоке и севере.

Заметим, что если смотреть запись полета самолетов — все вышеназванные рейсы пролетают над Украиной, а если выбрать маршрут каждого из них — нет.

В то же время, вероятность того, что эти маршруты очередной глюк портала есть. Ведь какие-либо воздушные цели в небе над Украиной сбивают силы противовоздушной обороны.

Добавим, что полет совершали борта Embraer E195LR, принадлежащие белорусской компании "Белавиа".

Что известно о E195

Борт Embraer E-Jet — семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолетов средней дальности производства бразильской компании Embraer. Это довольно новое поколение самолетов, ведь серийное производство началось в 2002 году. И уже к 2011 году большинство стран мира приобрели себе несколько бортов, не исключением стала и Беларусь.

В зависимости от конфигурации он может вмещать до 146 пассажиров. Максимальная дальность полета Embraer – 4815 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Украиной заметили загадочный российский самолет, пролетевший почти через всю страну.