У Латвії затримали українця на велосипеді: хотів порушити кордон у незвичайному напрямку

Чоловіку загрожує покарання

Латвійські прикордонники затримали українця на велосипеді, який намагався перетнути державний кордон. При цьому він хотів не заїхати, а навпаки, виїхати з країни.

Про це пише видання Delfi. За його інформацією, інцидент стався у волості Залісся. Там прикордонники отримали з камер спостереження фотографії підозрілої людини, яка прямувала у бік кордону на велосипеді.

Солдати негайно вирушили перевіряти інформацію та під час пошукових заходів виявили чоловіка у прикордонній зоні. На допиті він розповів, що є громадянином України і хотів перетнути латвійський кордон у напрямку Росії.

Щодо нього було розпочато адміністративний процес. Тепер чоловікові загрожує попередження чи штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві затримали ексначальника ТЦК Одеської області, який хотів виїхати за кордон.

Також ми повідомляли про те, що на Закарпатті двоє прикордонників втекли з України, скориставшись тим, що їх не перевіряли за рацією під час нічного чергування.