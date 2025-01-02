В Латвии задержали украинца на велосипеде: хотел нарушить границу в необычном направлении

Мужчине грозит наказание

Латвийские пограничники задержали украинца на велосипеде, который пытался пересечь государственную границу. При этом он хотел не заехать, а наоборот выехать из страны.

Об этом пишет издание Delfi. По его информации, инцидент произошел в волости Залесье. Там пограничники получили с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, который направлялся в сторону границы на велосипеде.

Солдаты немедленно отправились проверять информацию и во время поисковых мероприятий обнаружили мужчину в приграничной зоне. На допросе он рассказал, что является гражданином Украины и хотел пересечь латвийскую границу в направлении России.

В отношении него был начат административный процесс. Теперь мужчине грозит предупреждение или штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали экс-начальника ТЦК Одесской области, который хотел выехать за границу.

Также мы сообщали о том, что на Закарпатье двое пограничников сбежали из Украины, воспользовавшись тем, что их не проверяли по рации во время ночного дежурства