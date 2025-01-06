Канадський прем'єр Трюдо готує заяву про відставку: ЗМІ дізналися причину

ЗМІ назвали причину ймовірної відставки прем'єра Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо готується оголосити про свою відставку з посади керівника Ліберальної партії та глави уряду. Про це повідомляє видання Globe and Mail із посиланням на власні джерела.

За інформацією Glode and Mail та інших ЗМІ, заява може прозвучати вже найближчим часом — до запланованого на середу позачергового засідання ліберальних законодавців. Втім, остаточного рішення щодо точної дати оголошення поки не ухвалено.

Відставка Трюдо має серйозне підґрунтя — публікація вкрай негативних для Ліберальної партії результатів соціологічних опитувань. Рейтинги показують значне відставання лібералів від опозиційних консерваторів напередодні виборів, які мають пройти до кінця жовтня 2025 року.

Наразі невідомо, чи планує Трюдо негайно залишити крісло прем'єра, чи виконуватиме обов'язки до обрання нового лідера партії. За даними Reuters, він вже обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом можливість тимчасового керівництва партією та урядом.

Офіс прем'єр-міністра поки не надав офіційних коментарів щодо можливої відставки. Згідно з опублікованим розкладом, у понеділок Трюдо візьме участь у віртуальному засіданні урядового комітету з канадсько-американських відносин.

Нагадаємо, Джастін Трюдо очолив Ліберальну партію у 2013 році, коли вона перебувала у глибокій кризі та посідала лише третє місце у парламенті. За дев'ять років його керівництва партія здобула три виборчі перемоги поспіль. Він є палким прихильником України і під його керівництвом Канада серйозно допомагала Україні в боротьбі з РФ у російсько-українській війні.

Нещодавно звільнити Трюдо вимагав Депутат Ліберальної партії Шон Кейсі. Як писав раніше "Телеграф", в етері на радіо він заявив, що прем’єр канадцям нібито набрид.