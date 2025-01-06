Канадский премьер Трюдо готовит заявление об отставке: СМИ узнали причину

СМИ назвали причину вероятной отставки премьера Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится объявить о своей отставке с поста руководителя Либеральной партии и главы правительства. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на собственные источники.

По информации Glode and Mail и других СМИ, заявление может прозвучать уже в ближайшее время — до запланированного на среду внеочередного заседания либеральных законодателей. Впрочем, окончательное решение о точной дате объявления пока не принято.

Отставка Трюдо имеет серьезную основу — публикация крайне негативных для Либеральной партии результатов социологических опросов. Рейтинги показывают значительное отставание либералов от оппозиционных консерваторов накануне выборов, которые должны пройти до конца октября 2025 года.

Пока неизвестно, планирует ли Трюдо немедленно покинуть кресло премьера, или будет выполнять обязанности до избрания нового лидера партии. По данным Reuters, он уже обсудил с министром финансов Домиником Лебланом возможность временного руководства партией и правительством.

Офис премьер-министра пока не предоставил официальные комментарии относительно возможной отставки. Согласно опубликованному расписанию, в понедельник Трюдо примет участие в виртуальном заседании правительственного комитета по канадско-американским отношениям.

Напомним, Джастин Трюдо возглавил Либеральную партию в 2013 году, когда она находилась в глубоком кризисе и занимала лишь третье место в парламенте. За девять лет его руководства партия одержала три избирательные победы подряд. Он является ярым сторонником Украины и под его руководством Канада серьезно помогала Украине в борьбе с РФ в российско-украинской войне.

Недавно уволить Трюдо требовал Депутат Либеральной партии Шон Кейси. Как писал ранее "Телеграф", в эфире на радио он заявил, что премьер канадцам якобы надоел.