Здания разваливались на глазах. Первые кадры мощного землетрясения в Тибете (видео)

Приблизительно одна тысяча домов разрушена

Во вторник, 7 января, утром в отдаленном регионе Тибета в Китае произошло мощное землетрясение. Его сила достигла 7,1 балла по школе Рихтера. Предварительно много погибших и пострадавших.

Как сообщает CNN, эпицентр землетрясения был высоко на отдаленном Тибетском плато вблизи Гималайской границы с Непалом.

Первые мощные толчки люди почувствовали в 9:05 по местному времени. Быстро сила землетрясения достигла магнитуды 7,1. В сети уже показали сам момент землетрясения, а также его последствия. На видео видно, как сильно дрожит земля, люди и автомобили останавливаются, некоторые сооружения падают от толчков.

По последним данным, погибли 53 человека, по меньшей мере 62 получили ранения разной степени. Землетрясение разрушило более одной тысячи домов.

Добавим, что землетрясение ощущали не только в Тибете, но и соседних странах. В столице Непала Катманду сообщали о сильных толчках, которые также затронули район у горы Эверест. Землетрясение зафиксировали и в северных регионах Индии и в Бутане.

На месте трагедии работают спасатели, количество пострадавших и погибших может увеличиться, ведь под завалами есть люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США произошло три мощных землетрясения в начале декабря в одном из штатов.