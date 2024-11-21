У Дніпрі ураганний вітер здув вантажівку на мосту (відео)

Інцидент стався на мосту у Наддніпрянську

У Дніпрі через негоду, яка накрила у четвер усю Україну, мало не сталося ДТП. Сильний вітер здув вантажівку, яка прямувала мостом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Це трапилося на мосту в Придніпровську — житловому масиві Самарського району, а до цього місті-супутнику Дніпра. Вантажівка, накрита синім тентом, перекинуло до загороджень мосту. Існував ризик того, що машина впаде у воду.

Шквали вітру іноді досягали 28 м/с.

Також у мережі з’явилися фото вантажівки. Їх опублікував "Дніпро Оперативний".

Про постраждалих не повідомляється, загиблих також вдалося уникнути.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, по всій Україні оголосили попередження через негоду. У регіонах йтиме сніг з дощем. Через негоду по всій країні оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

На дорогах очікується ожеледиця, а у горах сильний сніг. Влада та комунальні служби звернулися до українців з проханням бути обережними і по можливості обмежити свій вихід на вулицю, щоб не потрапити під сильні шквали вітру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці листопада.