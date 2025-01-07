Скандальному политику было 96 лет

В возрасте 96 лет ушел из жизни Жан-Мари Ле Пен — французский политик, основавший ультраправую партию "Национальный фронт" (сейчас — "Национальное объединение").

О смерти политика пишет французское издание Lefigaro. Ле Пен родился 20 июня 1928 года в семье рыбака и швеи в городе Трините-сюр-Мер. В 14 лет стал сиротой после гибели отца при взрыве германской мины. Политическую карьеру начал в 1956 году, когда впервые стал депутатом Национального собрания Франции. В 1972 году основал партию "Национальный фронт", которую возглавлял до 2011 года.

Пять раз баллотировался на пост президента Франции. Наибольшего успеха добился в 2002 году, когда вышел во второй тур выборов, где проиграл Жаку Шираку.

В 2015 году его исключили из "Национального фронта" из-за противоречий с дочерью Марин Ле Пен, возглавившей партию. Она пыталась изменить радикальный имидж партии, в то время как ее отец продолжал провокационные заявления. Из-за таких скандальных заявлений в 2015 году его собственная дочь Марин Ле Пен исключила его из партии "Национальный фронт", которую он сам основал. Она дистанцировалась от отца, заявив, что его действия ее больше не касаются. В ответ на то, что Марин Ле Пен возглавила "Национальный фронт", он отрекся от дочери. Хотя сама женщина известна своей приверженностью Путину и его политике и не раз оправдывала действия российского диктатора.

Марин Ле Пен

За свою политическую карьеру Ле Пен получил 28 судебных приговоров за расистские высказывания и отрицания преступлений нацизма. В частности, он называл газовые камеры "деталью" в истории Второй мировой войны.

Также он оправдывал Холокост. Ле Пена обвиняли в разжигании межрасовой ненависти. В 2014 году в ответ на критику со стороны франко-еврейского актера Патрика Брюэля он сказал: "Я не удивлен. Послушайте, в следующий раз мы устроим им печь" — что было воспринято как ссылка на Холокост.

Последние годы Ле Пен провел в своем имении в Монтрете под Парижем, где написал двухтомные мемуары. Первый том "Сын нации" стал бестселлером, разойдясь тиражом более 80 тысяч экземпляров.

Ранее "Телеграф" также писал подлинную позицию лидера ультраправых. Николя Тензер, французский политолог, рассказал, почему на самом деле она сменила свою риторику и открестилась от России.