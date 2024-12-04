Уряд Франції відправили у відставку: що буде далі

Уряд не мав більшості в парламенті

Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) уперше з 1962 року відправила уряд у відставку. Воно протрималося лише три місяці, що є найкоротшим терміном з часів заснування П’ятої республіки 1958 року.

Про це пише Le Figaro. Причиною стало використання прем’єр-міністром Мішелем Барньє статті 49.3 Конституції Франції, яка дозволяє ухвалити закон без голосування у Національній асамблеї.

У цьому випадку йдеться про проєкт бюджету на 2025 рік. Застосування положення викликало сильне невдоволення правих і лівих партій, а оскільки уряд не має підтримки більшості, то голосів опозиції вистачило, щоб проголосувати за вотум недовіри.

Наголошується, що Барньє застосував спеціальну процедуру для схвалення частини проєкту бюджету про соціальні витрати, який завис після тижнів безрезультатних дебатів.

За законами Франції вибори можуть відбутися не менш як через рік після проведення попередніх. Тому президент Еммануель Макрон має намір протягом доби знайти нового прем’єра.

Як повідомлялося раніше, південнокорейська опозиція ініціювала процедуру імпічменту президента Юн Сок Йоля після його спроби ввести воєнний стан у країні.