Еней з сережкою у вусі, а Капітан Врунгель - стрункий: як, на думку ШІ, виглядали б герої українських мультів і казок у житті

Ви точно будете здивовані

Чи замислювалися ви хоч раз, як могли б виглядати відомі герої мультфільмів, якби вони ожили? Завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту можна не лише постріляти з автомата, а й уявити, як мультяшні та казкові українські персонажі стали б реальними людьми.

Завдяки сучасним технологіям ми можемо побачити персонажів, які стали частиною нашого дитинства, абсолютно по-новому. "Телеграф" за допомогою ШІ уявив, як могли б виглядати відомі персонажі українських мультфільмів та казок у реальному житті.

Мавка з "Лісової пісні"

У драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки Мавка — ідеал людяності, чистоти, духовної рівноваги. У фільмі 2023 року персонажка має зелене волосся і велике серце. ШІ зобразив її як неймовірно красиву молоду дівчина з довгим волоссям зеленого кольору, прикрашеним квітковим вінком. Вона виглядає доброю, але загадковою.

Петрик П’яточкін з "Як Петрик П’яточкін слоників рахував"

У реальному житті Петрик був би кумедним хлопчиком із рудим волоссям, великими очима та пустотливим виразом обличчя. Він виглядає як той, хто завжди готовий до пригод та бешкетування, як і герой радянського мультфільму.

Доктор Лівсі з "Острову скарбів"

ШІ створив образ харизматичного лікаря з мудрим і проникливим поглядом. Його акуратна зачіска, рішучий вираз обличчя свідчать про людину, яка готова допомогти в будь-якій ситуації, яким і був Лівсі у мультфільмі. Нагадаємо, що саме він розробляв план, як перемогти над бунтівниками.

Микита Кожум’яка

У творі Олександра Олеся Микита Кожум’яка — сильний, рішучий юнак, який наділений надлюдськими рисами. ШІ уявив богатиря як блакитноокого юнака зі світлим волоссям із впевненим поглядом.

Капітан Врунгель з "Пригоди капітана Врунгеля"

Головний герой повісті радянського письменника Андрія Сергійовича Некрасова — товстий чоловік, який завжди вирізнявся винахідливістю і мудрістю. ШІ зобразив персонажа струнким та впевненим у собі (судячи з погляду).

Козаки

Козаків штучний інтелект побачив, як усміхнених парубків. їхні традиційні вуса та шаровари додають автентичності.

Еней з "Енеїди"

"Парубка моторного", якого створив Іван Котляревський, а екранізував режисер Володимир Дахно, ШІ побачив як красивого юнака із великою сережкою у вусі, благородними рисами і серйозним виразом обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядатиме людина через 30 років, якщо більша частина харчування так і залишиться нездоровою та складатиметься з ультраоброблених продуктів. Відео від ШІ неприємно дивує.