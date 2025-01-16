Ізраїль відведе війська та випустить тисячі палестинців: деталі угоди з ХАМАС

Про що домовилися сторони конфлікту

Ізраїль у рамках угоди про припинення вогню з ХАМАС відведе свої війська із густонаселених районів Сектору Гази. Також він випустить близько 2000 палестинців на волю.

Деталі угоди про припинення вогню публікують Al Jazeera та Times of Israel. Зазначається, що ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Гази, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент.

Тим самим війська просунуться десь на 400 метрів углиб анклаву.

При цьому в ЗМІ пишуть, що Ізраїль відпустить 2000 палестинців, включаючи 250, які відбувають довічне ув’язнення. ХАМАС своєю чергою відпустить 33 заручників.

Частину палестинців мають відправити за кордон, тоді як іншим дозволять повернутися до Сектору Газу. Крім того, для цивільних буде відкрито пункт пропуску Рафах на кордоні Єгипту.

Раніше з’являлися повідомлення, що операція буде реалізована у три етапи на кожен із яких виділять близько 40 днів. У Катарі тим часом повідомили, що перший етап вже було реалізовано, тоді як другий та третій перебувають у процесі реалізації.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі повідомили, що угода між Ізраїлем та ХАМАС почне діяти 19 січня, тобто за день до інавгурації Дональда Трампа.