Коли настане перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС: у США розповіли деталі угоди

Договір про припинення вогню та обмін заручників почне діяти найближчим часом

У середу, 15 січня, стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Це підтвердили в Адміністрації президента США, а також в уряді Катару.

У заяві Білого дому йдеться про те, що ця угода була досягнута "після місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом та Катаром".

Ця угода почне діяти 19 січня, а наступного дня, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США.

Ця угода передбачає не лише припинення вогню в Секторі Газа — вона також передбачає надання необхідної гуманітарної допомоги мешканцям регіону, звільнення заручників, які утримуються обома сторонами, і возз’єднання цих людей зі своїми сім’ями після більш ніж 15 місяців перебування в полоні.

Тим часом повідомляється, що Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок підготовки до прийому заручників із сектору Гази. Цю операцію назвали "Крила свободи". Крім того, Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social заявив, що всіх заручників у Секторі Газа відпустять додому.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Джо Байден востаннє виступив у Державному департаменті США в якості президента. У своїй промові він говорив про ситуацію в Україні, на Близькому Сході і навколо Китаю.