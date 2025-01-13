Байден висміяв Путіна у прощальній промові: головні тези

У центрі уваги Байдена опинилися Китай, Близький Схід і Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 13 січня, виступив із промовою у Державному департаменті США перед своєю відставкою. У своїй промові він згадав про російську агресію в Україні та висміяв Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Голос Америки". На своїй підсумковій прес-конференції Байден заявив, що він був єдиним головнокомандувачем США, який відвідав Україну під час війни з Росією.

Також він заявив, що російське керівництво та пропагандисти провалилися у своїх обіцянках "захопити Київ за три дні".

"Путін думав, що він завоює Україну за 3 дні, але з того часу я в Києві був, а він ні", — заявив Байден. Він додав, що Україна все ще є вільною та незалежною країною з потенціалом до світлого майбутнього.

США об’єднали 50 країн на підтримку української держави, до неї вперше приєдналися країни Азії, а не лише Європи, наголосив Байден.

Він додав, що санкції допомагають стримувати Росію. Кремль втрачає на полі бою в Україні людей та техніку, а рубль переживає складні часи, сказав президент США.

Як повідомляв "Телеграф", у Пентагоні підтвердили, що попри всі свої обіцянки адміністрація Байдена не встигне надати Україні всю обіцяну військову допомогу до інавгурації Трампа.