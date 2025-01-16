"Остается свободной": Байден вспомнил про Украину в прощальной речи в Белом доме

Байден также перечислил некоторые достижения своего президентства во внутренней политике

Действующий президент США Джозеф Байден выступил в Овальном кабинете Белого дома с прощальной речью. Его каденция истекает 20 января. Во время выступления Байден упомянул, в том числе, Украину в контексте внешнеполитических достижений Соединенных Штатов, отметив, что она все еще свободна.

Прощальную речь президента опубликовал телеканал CBS. Президент США заявил, что при его каденции было сделано очень многое, а его политическое наследие сохранится на десятилетия.

"Украина остается свободной, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем и многое другое. США укрепили НАТО… Понадобится время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", – сказал он.

Байден также перечислил некоторые достижения своего президентства во внутренней политике, в том числе снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи. Также он предупредил о формировании "олигархии" в США, очевидно имея в виду приближенного к Дональду Трампу миллиардера Илона Маска и подобных ему в окружении новоизбранного президента.

"И я хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у меня большую обеспокоенность. И это опасная обеспокоенность. И это опасная концентрация власти в руках очень небольшого количества сверхбогатых людей... Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также честному шансу для каждого на продвижение вперед", – отметил он.

Отметим, что перед этим Байден в понедельник, 13 января, выступил с речью в Государственном департаменте США перед отставкой. В своей речи он упомянул о российской агрессии в Украине и высмеял Владимира Путина.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.