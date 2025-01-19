Обіцяв відправити їх воювати проти України : що відомо про синів українофоба Кадирова

Кадиров обіцяв відправити неповнолітніх синів воювати проти України

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який ще у грудні 2009 закликав ліквідувати Україну, має одну офіційну дружину Медні, з якою вони виховують 14 дітей. Серед них — 3 сини і всі вони активні учасники політичного життя. Коли жоден із них ще не був повнолітнім, Кадиров обіцяв відправити їх у найгарячіші точки фронту, але "не склалося".

Ходить безліч чуток про гарем голови Чечні і про те, що не всіх 14 дітей народила йому дружина. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про синів Кадирова, які повинні були піти воювати проти України.

Відомо, що сини чеченського глави проходили військовий вишкіл у 2022 році. Тоді українофоб у своєму Telegram-каналі написав: "Неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників нашої Батьківщини. Ахмату, Елі та Адаму 16, 15 і 14 років відповідно… Скоро вони вирушать на передову і перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".

Що відомо про синів Кадирова

Ахмат Рамзанович Кадиров народився 8 листопада 2005 року. Він старшим сином Рамзана Кадирова. У лютому 2024 року, у віці 18 років, був призначений міністром у справах молоді Чеченської Республіки. У травні 2024 року обійняв посаду міністра спорту Чечні. Крім того, у травні 2024 року став президентом футбольного клубу "Ахмат".

Адам Рамзанович Кадиров народився 24 листопада 2007 року. У листопаді 2023 року, у віці 15 років, був призначений начальником відділу забезпечення безпеки глави Чечні. У квітні 2024 року став куратором Російського університету спецназу імені В. Путіна.

Елі (Алі) Рамзанович Кадиров народився 13 листопада 2006 року. У 2023 році, у віці 16 років, був призначений керівником усіх дитячих та молодіжних організацій у Чечні.

Станом на січень 2025 року, немає підтвердженої інформації про їхню безпосередню участь у бойових діях на території України. Натомість вони обіймають високі посади в Чеченській Республіці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків німецького диктатора Гітлера. Його син був простим залізничником, а внук мріє про ДНК-тест, щоб довести, що він є родичем фюрера.