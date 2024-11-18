Представник "золотої молоді" та інклюзивна дитина: що відомо про внуків Бориса Єльцина

В експрезидента РФ є троє онуків

Перший президент Росії Борис Єльцин залишив по собі значну спадщину, зокрема й у вигляді великої родини. Він мав дві доньки — Олену та Тетяну, а також кілька внуків та правнуків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають і чим займаються внуки та діти Бориса Єльцина. Вони залишаються у фокусі уваги ЗМІ через їхню діяльність у різних сферах.

Що відомо про внуків Бориса Єльцина

Борис Єльцин-молодший

Борис Єльцин — син молодшої доньки експрезидента Росії. У ЗМІ його часто називали завидним нареченим, адже він мав попит серед жінок. Пізніше стало відомо, що Єльцин-молодший перебував у стосунках з моделлю Маргаритою Аннабердіевою. Також згодом з’явилися його світлини з моделлю Іриною Водолазовою. На її безіменному пальці виднілася каблучка з діамантом.

Борис Єльцин-молодший займається ресторанним бізнесом. А на знімках в Instagram він показує розкішне життя.

Марія Юмашева та Борис Єльцин-молодший. Фото: instagram.com/yeltsinboris

Марія Юмашева

Зараз Марії 21 рік. Вона народилася у Британії, а навчалася в Австрії. Раніше вона активно займалася спортом і відомо, що вона вільно володіє кількома мовами.

У 2022 році Марія Юмашева підтримала Україну. На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала фото прапора України і написала у дописі "Нет войне". Більше публічно Марія щодо війни не висловлювалась.

Марія Юмашева з батьком. Фото: instagram.com/yumashkaa

Гліб Д’яченко

Син молодшої доньки Бориса Єльцина Гліб народився із синдромом Дауна. Сім’я довго приховувала хворобу хлопчика. Він був на домашньому навчанні і мав кілька нянь. Хлопчику навіть прикривали обличчя на фото. Однак Тетяна сама зізналася про хворобу сина.

Зараз юнаку 28 років. Він займається плаванням. Гліб Д’яченко став чемпіоном Європи з плавання вільним стилем серед людей з синдромом Дауна. У 2015 році він завоював "золото" і "срібло" на Спеціальній Олімпіаді у Лос-Анджелесі. У 20 років Гліб Д’яченко став тренером з плавання для дітей з інклюзивністю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про синів Петра Порошенка і як вони виглядають. Відомо, що всі діти експрезидента України живуть у Великій Британії та не стали на захист батьківщини на фронті.