Представник "золотої молоді" та інклюзивна дитина: що відомо про внуків Бориса Єльцина
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В експрезидента РФ є троє онуків
Перший президент Росії Борис Єльцин залишив по собі значну спадщину, зокрема й у вигляді великої родини. Він мав дві доньки — Олену та Тетяну, а також кілька внуків та правнуків.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають і чим займаються внуки та діти Бориса Єльцина. Вони залишаються у фокусі уваги ЗМІ через їхню діяльність у різних сферах.
Що відомо про внуків Бориса Єльцина
Борис Єльцин-молодший
Борис Єльцин — син молодшої доньки експрезидента Росії. У ЗМІ його часто називали завидним нареченим, адже він мав попит серед жінок. Пізніше стало відомо, що Єльцин-молодший перебував у стосунках з моделлю Маргаритою Аннабердіевою. Також згодом з’явилися його світлини з моделлю Іриною Водолазовою. На її безіменному пальці виднілася каблучка з діамантом.
Борис Єльцин-молодший займається ресторанним бізнесом. А на знімках в Instagram він показує розкішне життя.
Марія Юмашева
Зараз Марії 21 рік. Вона народилася у Британії, а навчалася в Австрії. Раніше вона активно займалася спортом і відомо, що вона вільно володіє кількома мовами.
У 2022 році Марія Юмашева підтримала Україну. На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала фото прапора України і написала у дописі "Нет войне". Більше публічно Марія щодо війни не висловлювалась.
Гліб Д’яченко
Син молодшої доньки Бориса Єльцина Гліб народився із синдромом Дауна. Сім’я довго приховувала хворобу хлопчика. Він був на домашньому навчанні і мав кілька нянь. Хлопчику навіть прикривали обличчя на фото. Однак Тетяна сама зізналася про хворобу сина.
Зараз юнаку 28 років. Він займається плаванням. Гліб Д’яченко став чемпіоном Європи з плавання вільним стилем серед людей з синдромом Дауна. У 2015 році він завоював "золото" і "срібло" на Спеціальній Олімпіаді у Лос-Анджелесі. У 20 років Гліб Д’яченко став тренером з плавання для дітей з інклюзивністю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про синів Петра Порошенка і як вони виглядають. Відомо, що всі діти експрезидента України живуть у Великій Британії та не стали на захист батьківщини на фронті.