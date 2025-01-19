Обещал отправить их воевать против Украины: что известно о сыновьях украинофоба Кадырова

Кадыров обещал отправить несовершеннолетних сыновей воевать против Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который еще в декабре 2009 года призввал ликвидировать Украину, имеет одну официальную жену Медни, с которой они воспитывают 14 детей. Среди них — 3 сына и все они активные участники политической жизни. Когда ни один из них еще не был совершеннолетним, Кадыров обещал отправить их в самые горячие точки фронта, но "не сложилось", судя по всему.

Ходит множество слухов о гареме головы Чечни и о том, что не всех 14 детей родила ему жена. "Телеграф" решил выяснить, что известно о сыновьях Кадырова, которые должны были пойти воевать против Украины.

Известно, что сыновья чеченского главы проходили военное обучение в 2022 году. Тогда украинофоб в своем Telegram-канале написал : "Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Ахмату, Али и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно… Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии столкновения".

Что известно о сыновьях Кадырова

Ахмат Рамзанович Кадыров родился 8 ноября 2005 года. Он есть старшим сыном Рамзана Кадырова. В феврале 2024 года в возрасте 18 лет был назначен министром по делам молодежи Чеченской Республики. В мае 2024 года занял должность министра спорта Чечни. Кроме того, в мае 2024 стал президентом футбольного клуба "Ахмат".

Адам Рамзанович Кадыров родился 24 ноября 2007 года. В ноябре 2023 года в возрасте 15 лет был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В апреле 2024 года стал куратором Российского университета спецназа им. В. Путина.

Эли (Али) Рамзанович Кадыров родился 13 ноября 2006 года. В 2023 году в возрасте 16 лет был назначен руководителем всех детских и молодежных организаций в Чечне.

По состоянию на январь 2025 года нет подтвержденной информации об их непосредственном участии в боевых действиях на территории Украины. Вместо этого они занимают высокие должности в Чеченской Республике.

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