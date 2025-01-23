Обміняла небо на свинарник: стюардеса звільнилася з роботи та заробила великі гроші на фермі

Дівчина ні про що не шкодує

Стюардеса з Китаю покинула небо заради свиней і не пошкодувала про це. Дівчина стверджує, що це принесло їй більший прибуток, ніж повноцінна робота.

Про це пише South China Morning Post. Зазначається, що 27-річна Ян Яньсі із північного сходу Китаю закінчила університет і п’ять років працювала бортпровідницею в одній із шанхайських авіакомпаній.

За її словами, у найгірші дні її зарплата становила 2800 юанів (близько 16 тисяч гривень). Щоб мати нагоду насолоджуватися життям, їй доводилося позичати гроші у батьків.

Однак, коли вона дізналася, що сім'я влізла в борги, щоб порадувати дочку, та зрозуміла, що настав час щось міняти. Тому вона повернулася додому на батьківську ферму та зайнялася розведенням свиней. Загалом за два місяці вона заробила 200 тисяч юанів (близько 1,1 млн грн).

"Мої батьки завжди говорили мені хороші новини, але приховували погані. Тепер я хочу бути з ними і не хочу бути так далеко від дому", — сказала вона у розмові з одним із місцевих видань.

Лише розведенням свиней її робота не закінчується, адже паралельно вона веде канал на одному з сервісів коротких роликів, де за короткий термін набралося близько 1,2 мільйона підписників.

"Тепер я можу залишитися з батьками. Я дуже щаслива та задоволена", — сказала вона.

Історія колишньої стюардеси привернула велику увагу у соціальних мережах Китаю.

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