Обменяла небо на свинарник: стюардесса уволилась с работы и заработала большие деньги на ферме

Девушка ни о чем не жалеет

Стюардесса из Китая бросила небо ради свиней и не пожалела об этом. Девушка утверждает, что это принесло ей куда большую прибыль, чем полноценная работа.

Об этом пишет South China Morning Post. Отмечается, что 27-летняя Ян Яньси из северо-востока Китая окончила университет и пять лет работала бортпроводницей в одной из шанхайских авиакомпаний.

По ее словам, в худшие дни ее зарплата составляла 2800 юаней (около 16 тысяч гривен). Чтобы иметь возможность наслаждаться жизнью, ей приходилось одалживать деньги у родителей.

Однако, когда она узнала, что семья влезла в долги, чтобы порадовать дочь, та поняла, что пора что-то менять. Поэтому она вернулась домой на родительскую ферму и занялась разведением свиней. Всего за два месяца она заработала 200 тысяч юаней (около 1,1 млн грн).

"Мои родители всегда говорили мне хорошие новости, но скрывали плохие. Теперь я хочу быть с ними и не хочу быть так далеко от дома", — сказала она в разговоре с одним из местных изданий.

Одним лишь разведением свиней ее работа не заканчивается, ведь параллельно она ведет канал на одном из сервисов коротких роликов, где за короткий срок набралось около 1,2 миллиона подписчиков.

"Теперь я могу остаться с родителями. Я очень счастлива и удовлетворена", — сказала она.

История бывшей стюардессы привлекла большое внимание в социальных сетях Китая.

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