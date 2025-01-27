У Трампа є власний інтерес у завершенні війни в Україні - Politico

Нинішній президент США прагне використовувати вкрай іншу стратегію, ніж Байден

Президент США Дональд Трамп налаштований тиснути на Володимира Путіна для завершення війни в Україні. Джерело, наближене до президента, запевняє — його нещодавні заяви щодо врегулювання конфлікту потрібно сприймати цілком серйозно. Вони не є порожніми обіцянками.

Про це повідомляє видання Politico. Трамп прагне створити важелі тиску на Путіна через публічні заяви та погрози новими санкціями. Такий підхід відповідає його давньому бажанню відігравати ключову роль у будь-яких угодах.

Водночас європейські дипломати зберігають обережний оптимізм. Вони відзначають, що тарифи та санкції — це значно менша підтримка порівняно з військовою допомогою від адміністрації Байдена.

Занепокоєння викликає і відкрита підтримка Трампом та його прихильниками ультраправих політичних сил у Європі, багато з яких мають зв'язки з Путіним. Представник ЄС назвав "вкрай тривожним" втручання у політику Великої Британії та вибори в Німеччині.

Експерти Atlantic Council застерігають — на відміну від Байдена, Трамп не розглядає війну як загрозу глобальній демократії. Це збільшує ризики для України укладення невигідної угоди з Путіним.

Також раніше "Телеграф" писав, що стоїть за компліментами Путіна Трампу. Росіяни хочуть, щоб Трамп просив їх сісти за стіл переговорів.