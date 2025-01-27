Перша перемога Трампа. США дотиснули Колумбію щодо важливого питання

Прессекретар Білого дому Каролін Левітт повідомила про досягнення угоди

Після погроз президента США Дональда Трампа запровадити санкції та мита проти Колумбії за відмову приймати депортованих мігрантів країнам вдалося досягти компромісу. Протримавшись під санкціями 49 хвилин, Колумбія погодилася на "необмежений прийом" своїх громадян, яких повертатимуть зі Сполучених Штатів, зокрема й військовими літаками.

Тепер депортаційні рейси відновлять у повному обсязі, а США відмовляться від запровадження додаткових торговельних обмежень. Про це повідомляє CNN.

Конфлікт розпочався, коли Колумбія відмовилася приймати два військові літаки з депортованими. Президент Густаво Петро заявив, що США "не можуть поводитися з колумбійськими мігрантами як зі злочинцями".

У відповідь Трамп оголосив про запровадження "надзвичайного 25% мита" на весь імпорт з Колумбії з можливістю підвищення до 50% протягом тижня. Також було анонсовано заборону на в'їзд колумбійських громадян та скасування віз для колумбійських посадовців у США.

Пізніше прессекретар Білого дому Каролін Левітт повідомила про досягнення угоди. США відмовляться від запровадження мит, проте санкції щодо віз та посилені перевірки вантажів залишаться чинними до успішного повернення першої групи депортованих.

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Хільберто Мурільйо підтвердив відновлення депортаційних рейсів. Президент країни розпорядився виділити спеціальний борт для вивезення колумбійських громадян, які підлягають депортації зі США.

Раніше "Телеграф" писав, як президент Колумбії відреагував на погрози Трампа митами та санкціями. Петро дуже зневажливо відгукнувся про санкції проти колумбійської влади та заборону колумбійським чиновникам на в'їзд до США.