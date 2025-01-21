Летіли один за одним: над Харковом помітили загадкові пасажирські літаки

Обидва борти належать авіакомпанії "Белавіа"

У небі над Україною не вперше зафіксували політ пасажирських бортів. Цього разу вони пролетіли над Харківською та Донецькою областями.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Обидва літаки належать білоруській авіакомпанії "Белавіа".

Один з бортів B2734/E195LR вилетів з Єревану о 4:55 і прямував до Мінська, де приземлився о 08:07. Протягом майже 4 годинного польоту 20 січня борт, згідно з мапою, перетнув закритий повітряний простір України і пролетів над Донецькою областю, зокрема Краматорськом.

Другий борт B2736/E195 вилетів 20 січня о 4:30 з Тбілісі та о 7:10 приземлився у Мінську. Прямуючи з Грузії до Білорусі пасажирський літак Embraer E195LR перетнув закритий повітряний простір України, пролетівши над Харківською областю.

Зазначимо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення. Проте, моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути декілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про E195

Борти Embraer E-Jet — сімейство двомоторних вузькофюзеляжних пасажирських літаків середньої дальності виробництва бразильської компанії Embraer. Це доволі нове покоління літаків, адже серійне виробництво почалось у 2002 році. І вже до 2011 більшість країн світу придбали собі кілька бортів, не виключенням стала і Білорусь.

Залежно від конфігурації, він може вміщувати до 146 пасажирів. Максимальна дальність польоту Embraer – 4815 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною помітили пасажирський літак із Туреччини.