Перший іноземний лідер в США: Трамп зустрівся з прем'єром Ізраїля, про що говорив

Схоже, Білий дім більше не підтримує ідею створення палестинської держави

Новий президент США Дональд Трамп прийняв першого іноземного лідера, який приїхав до Сполучених Штатів з візитом. Ним став прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху, з яким Трамп обговорив ситуацію на Близькому Сході – зокрема питання, яке майбутнє чекає на Сектор Гази та як боротися з загрозами з боку Ірану.

Про це повідомляє "Голос Америки" та Білий дім. Трамп дав пресконференцію після зустрічі, під час якої зробив кілька заяв для преси.

За його словами, мешканців Сектори Гази буде розселено по арабським країнам. Тобто біженців приймуть не тільки Єгипет та Йорданія, залежні від США союзники, але й інші близькосхідні країни, а Сектор Гази опустіє.

"Навіть ті будівлі, які залишилися в секторі, обваляться. Я не думаю, що людям слід повертатися туди після того, як вони покинули свої домівки. Я говорю про постійне переселення всіх палестинських арабів із Гази. Ми повинні запропонувати їм альтернативу – можливо, побудуємо для них щось у Йорданії або Єгипті. Весь Сектор Гази потрібно знести, оскільки він став небезпечним і непридатним для життя… Я ставлюся до Гази зовсім не так, як багато інших. Я вважаю, що їм потрібно дати хорошу, нову, гарну ділянку землі, знайти людей, готових вкласти гроші в її забудову, зробити її затишною та придатною для життя", – заявив Трамп.

Також він похвалив ізраїльського прем'єра, назвавши його "потрібною людиною", яка нібито дуже добре "справляється зі своєю роботою". Трамп висловив сподівання, що усіх ізраїльських заручників врешті-решт буде звільнено; хоча ХАМАС – "дуже складні люди", але угоду, на думку Трампа, "можна укласти".

Судячи з усього, в Білому домі більше не підтримують ідею створення на Близькому Сході незалежної палестинської держави. На відповідне питання Трамп відреагував словами "Багато що змінилося". Також президент США додав, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю, США та Ізраїль будуть працювати над цим питанням.

Нагадаємо, 19 січня, у Секторі Газа почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ця угода передбачає не лише припинення вогню в Секторі Газа — вона також передбачає надання необхідної гуманітарної допомоги мешканцям регіону, звільнення заручників, які утримуються обома сторонами, і возз’єднання цих людей зі своїми сім’ями після більш ніж 15 місяців перебування в полоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в рамках угоди ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Газа, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент. Тим самим війська просунуться вглиб анклаву на 400 метрів.