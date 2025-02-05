Первый иностранный лидер в США: Трамп встретился с премьером Израиля, о чем говорил

Похоже, Белый дом больше не поддерживает идею создания палестинского государства

Новый президент США Дональд Трамп принял первого иностранного лидера, приехавшего в Соединенные Штаты с визитом. Им стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке – в частности, вопрос, какое будущее ждет Сектор Газа и как бороться с угрозами со стороны Ирана.

Об этом сообщает "Голос Америки" и Белый дом. Трамп дал пресс-конференцию после встречи, во время которой сделал несколько заявлений для прессы.

По его словам, жители Сектора Газы будут расселены по арабским странам. То есть беженцев примут не только Египет и Иордания, зависимые от США союзники, но и другие ближневосточные страны, а сектор Газы опустеет.

"Даже те здания, которые остались в секторе, обвалятся. Я не думаю, что людям следует возвращаться туда после того, как они покинули свои дома. Я говорю о постоянном переселении всех палестинских арабов из Газы. Мы должны предложить им альтернативу – возможно, построим для них что-то в Иордании или Египте. Весь сектор Газа нужно снести, поскольку он стал опасным и непригодным для жизни… Я отношусь к Газе совсем не так, как многие другие. Я считаю, что им нужно дать хороший, новый, хороший участок земли, найти людей, готовых вложить деньги в ее застройку, сделать его уютным и пригодным для жизни", – заявил Трамп.

Также он похвалил израильского премьера, назвав его "нужным человеком", который якобы очень хорошо "справляется со своей работой". Трамп выразил надежду, что все израильские заложники в конце концов будут освобождены; хотя ХАМАС – "очень сложные люди", но сделку, по мнению Трампа, "можно заключить".

Судя по всему, в Белом доме больше не поддерживают идею создания на Ближнем Востоке независимого палестинского государства. На соответствующий вопрос Трамп отреагировал словами "Многое изменилось". Также президент США добавил, что Ирану нельзя разрешить получить ядерное оружие, США и Израиль будут работать над этим вопросом.

Напомним, 19 января в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ). Это соглашение предусматривает не только прекращение огня в Секторе Газа — оно также предусматривает оказание необходимой гуманитарной помощи жителям региона, освобождение задерживаемых обеими сторонами заложников и воссоединение этих людей со своими семьями после более чем 15 месяцев пребывания в плену.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что в рамках соглашения израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.