Пішов з життя Ага Хан IV: лідер шиїтів, філантроп та один з найбагатших людей світу

Помер Ага Хан IV

Ага Хан IV, духовний лідер світових ісмаїлітських мусульман, який поєднував підприємництво та філантропію, помер у Лісабоні у віці 88 років.

Як повідомляє Daily Mail, освічений та космополітичний Ага Хан, який народився під ім'ям принц Карім аль-Хусейні, завжди заперечував, що зростання його особистого статку суперечить благодійній діяльності. Він також вважав, що його фінансовий успіх лише сприяє його місії – покращенню життя ісмаїлітів, які є частиною шиїтської гілки ісламу та налічують близько 15 мільйонів послідовників у 35 країнах світу.

Серед його проєктів – розбудова елітного курортного регіону Коста-Смеральда на Сардинії, розведення чистокровних скакових коней, а також створення медичних ініціатив для бідних верств населення в країнах, що розвиваються.

Розкішний спосіб життя та джерела доходів

Попри великі статки та дорогий стиль життя, Ага Хан активно заперечував, що його життя можна назвати розкішним. Він володів приватним островом у Карибському морі, користувався особистими літаками та яхтами, а його головна резиденція – маєток Еґлемон поблизу Парижа – слугував і штаб-квартирою його фонду, і центром тренувань його скакових коней.

На відміну від традиційних правителів, Ага Хан не успадкував державу, але його статки оцінювалися від 1 до 13 мільярдів доларів. Вони формувалися завдяки інвестиціям у готелі, медіа, авіакомпанії, кінний спорт, а також через спеціальний релігійний податок, який ісмаїліти жертвували відповідно до норм Корану.

Спадщина та шлях до лідерства

Ім'я "Ага Хан" – це поєднання тюркських та перських слів, що означає "головнокомандувач". Він отримав його від свого діда, Ага Хана III, який оминув своїх дітей і зробив спадкоємцем саме онука.

У 1957 році, у 20-річному віці, він став 49-м імамом ісмаїлітів, замінивши свого діда. Тоді він навчався в Гарвардському університеті, вивчаючи історію ісламу. Сам Ага Хан III пояснював у своєму заповіті, що зробив саме такий вибір через зміну світового порядку, особливо розвиток атомної науки. Він вважав, що новий імам має відповідати сучасним реаліям та мати сучасні погляди на життя.

У тому ж 1957 році королева Великої Британії Єлизавета II надала йому титул "Його Високість", що підкреслювало міцні зв’язки між британською монархією та династією Ага Ханів.

Ага Хан IV та Єлизавета ІІ

Міжнародні зв'язки та вплив

Ага Хан мав дуже багато зв'язків у світовій політиці. У 1960-х роках він познайомився з прем'єр-міністром Канади П'єром Трюдо та переконав його прийняти тисячі ісмаїлітів, вигнаних з Уганди. Саме ця дружба визначила його довготривалі тісні відносини з Канадою, де у 2010 році він отримав почесне громадянство.

Принц Карім народився 13 грудня 1936 року в Женеві. Його батьком був принц Алі Хан – відомий плейбой, а матір’ю – британська аристократка Джоан (Ярд-Буллер) Хан. У 1949 році його батьки розлучилися, а батько одружився з голлівудською актрисою Рітою Хейворт, яка народила його зведену сестру, принцесу Ясмін.

Ага Хан виріс у Найробі (Кенія), навчався у престижному Інституті Ле Розі у Швейцарії, а також представляв Іран на зимових Олімпійських іграх 1964 року в Інсбруку у змаганнях з гірськолижного спорту.

Сім’я та особисте життя

У 1969 році він одружився з британською моделлю Саллі Крокер-Пул, яка після шлюбу отримала ім’я Салима Ага Хан. У них народилося троє дітей – принцеса Захра, принц Рахім та принц Хусейн. Після розлучення в 1995 році всі троє дітей продовжили працювати в його організаціях.

У 1998 році він вдруге одружився – на німкені Габріелі Тіссен цу Лейнинген, яка стала Інарою Ага Хан. У пари народився син принц Алі Мухаммад, проте їхній шлюб розпався.

Після смерті Ага Хана залишилися його діти, молодший брат принц Амін Мухаммад, зведена сестра принцеса Ясмін та четверо онуків.

Бізнес та інвестиції

Протягом десятиліть Ага Хан реалізовував численні бізнес-проєкти.

У 1960-х роках він заснував курорт Порто-Черво на Коста-Смеральда (Сардинія) – елітну зону відпочинку з яхт-клубами та турнірами з поло. Все це було орієнтовано на надзаможних клієнтів.

Він також захоплювався спортивними автомобілями Maserati, проте одночасно інвестував у країни, що розвиваються – наприклад, у виробництво риболовних сітей, пластикових пакетів та сірників.

Після падіння режиму Іді Аміна в Уганді та приходу до влади Йовері Мусевені Ага Хан інвестував у гідроенергетику країни, ставши партнером Blackstone Group у проєкті вартістю 750 мільйонів доларів.

У 1960 році його батько, принц Алі Хан, загинув в автокатастрофі в передмісті Парижа, залишивши у спадок масштабний кінний бізнес. З того часу Ага Хан активно займався розведенням і тренуванням чемпіонських скакових коней, володіючи дев’ятьма фермами у Франції та Ірландії.

Його діяльність залишила глибокий слід у світі бізнесу, філантропії та ісламської спільноти. Його смерть стала завершенням цілої епохи, а його спадщина продовжуватиме впливати на світ.

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