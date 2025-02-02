Трамп закрив USAID? На сайті агенції, яка допомагала мільярдами Україні, помітили тривожну деталь

При спробі зайти на сайт, на екрані з’являється помилка

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити допомогу USAID іншим країнам, включаючи Україну. При спробі зайти на сайт програми з’являється повідомлення, що сайт недоступний.

Про це повідомляє Reuters. Активність на сайті припинилася у суботу, 1 лютого.

Ось що бачать українські користувачі при спробі зайти на сайт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Водночас, джерела Reuters повідомляють, що адміністрація Трампа прагне позбавити агентство незалежності, після чого передати його під контроль Державного департаменту США.

Що таке USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — це вищий федеральний орган державного управління США в галузі надання допомоги за кордоном. Адміністратор та заступник адміністратора Агентства призначаються президентом за згодою Сенату та діють у координації з Держдепартаментом США, при цьому є незалежними від зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки.

Закон про створення USAID було підписано президентом Джоном Кеннеді у листопаді 1961 року. Філії Агентства діяли практично у всіх країнах — республіках колишнього СРСР, включаючи Україну. У Росії USAID працювало з 1992 до 2012 року.

В Україні допомога в рамках USAID надавалася у таких сферах як економічний розвиток, демократія та управління, енергетична безпека, охорона здоров’я та соціальний сектор. За весь час роботи USAID-Україна було надано допомоги на мільярди доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пентагоні звільнено та усунено від займаних посад усіх, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.