Трамп передумав вводити мита проти Канади: однак є умови

Введення мит відклали на 30 днів

Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти рішення щодо запровадження тарифів на товари з Канади. Втім, не обійшлося без умов.

Про це повідомив прем’єр Канади Джастін Трюдо в соцмережі X. За його словами, сторони домовилися, що Канада реалізує план посилення кордону на 1,3 мільярда доларів і покращить координацію протидії наркоторгівлі.

"Канада бере на себе нові зобов’язання: призначити "царя по боротьбі з фентанілом", визнати картелі терористичними організаціями, забезпечити цілодобове спостереження за кордоном, створити спільну Канадсько-американську ударну групу для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом та відмиванням грошей", — написав Трюдо.

Крім того, він зазначив, що підписав нову розвідувальну директиву щодо боротьби з організованою злочинністю та наркотиками, а також виділить 200 мільйонів доларів на її фінансування.

За його словами, запровадження тарифів буде призупинено щонайменше на 30 днів.

Як повідомлялося раніше, Трамп 2 лютого підписав указ про введення 25% мит проти Канади та Мексики. Проте вже 3 лютого він погодився призупинити їхнє введення проти Мексики, оскільки досяг угоди про посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів і наркотиків.