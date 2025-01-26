Фіцо накинувся на Зеленського та українців через протести: що наговорив

Фіцо заявив, що скасовує усі плани на зустріч з українським президентом

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував президента України Володимира Зеленського, який 25 січня висловив підтримку протестуючим у країні. Протести у Словаччині пройшли 24 січня, на них вийшли десятки тисяч людей.

Про це пише словацький інформаційний портал Aktuality. Фіцо заявив, що йому, мовляв, було смішно, коли він побачив допис Зеленського на підтримку протестувальників.

На думку Фіцо, це нібито "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку України та її президента. Окрім того, Фіцо заявив, що скасовує усі плани на зустріч з українським президентом. Також він звинуватив організаторів протестів у тому, що вон нібито обманюють учасників, а третину протестуючих словаків записав в українці, заявивши, що вони нібито є громадянами України.

Нагадаємо що ввечері 24 січня у Словаччині люди вийшли на масові протести проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо – вони вимагають його відставки. Окрім столиці країни Братислави, люди вийшли на акції протестів у 20 великих містах Словаччини. Головними гаслами протестувальників стали "Словаччина — це Європа", "Геть Фіцо!", "Хай Фіцо забирається в Росію", "Словаччина — це не Росія" і так далі. Наступну масштабну акцію протесту призначено на 7 лютого.

До цього 13 січня Фіцо запропонував Зеленському зустріч, щоб обговорити питання припинення Україною транзиту російського газу та знайти компроміс. Український президент тоді відповів, що готовий прийняти його у Києві 17 січня. Зустріч зрештою не відбулася, але до Києва приїхали представники словацької опозиції.

Як повідомлялося раніше, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у Словаччині та Угорщині, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання.