Більше не "прохідний двір"? Данія має намір інспектувати танкери "тіньового флоту" Росії

Виключень не будуть робити для жодної країни, а це означає великі проблеми для Росії та її "тіньового флоту"

Балтійське море, схоже, скоро перестане бути "прохідним двором" для російського танкерного "тіньового флоту". Данія, яка контролює вхід до акваторії Балтики, планує відмовитися від політики невтручання в рух суден Балтійським морем та почати перевірки тих з них, які потенційно можуть становити небезпеку – в першу чергу, мова йде про російський "тіньовий флот".

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на офіційну заяву, яку зробило Данське морське управління. В заяві сказано, що інспектувати будуть судна, які "не можуть вважатися безпечними у плаванні". Зазвичай, такі судна ставлять на стояну біля Скагена, на півночі півострова Ютландія.

"Це робиться у зв'язку з активністю старих суден, що перевозять нафту через Данські протоки, що викликає підвищений ризик та занепокоєння щодо безпеки мореплавства, моряків та навколишнього середовища", – сказано у документі.

Перевіряти будуть в першу чергу танкери, оскільки цей клас суден є найбільш небезпечним. Виключень не будуть робити для жодної країни, а це означає великі проблеми для Росії та її "тіньового флоту". У його складі переважно старі судна, які не відповідають технічним та екологічним нормам.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Зазначимо, уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав три конкретні сфери, де слід запровадити санкції проти РФ.