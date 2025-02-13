Мир Путина и Трампа: западные лидеры и СМИ закидали критикой президента США за план переговоров

Звонок застал европейцев врасплох

Западные СМИ подвергли резкой критике шаг президента США Дональда Трампа, который 12 февраля час проговорил с Владимиром Путиным и договорился о встрече для переговоров в Саудовской Аравии.

Bloomberg пишет, что "Ничего об Украине без Украины" стало мантрой США и Европы, которую Трамп теперь отверг. В западных медиа также цитируют опасения европейских политиков по поводу умения команды Трампа вести переговоры с россиянами. Поскольку у новой команды не было опыта взаимодействия с РФ, есть страх, что они сдадут позиции еще до начала переговоров или заключат соглашение, которое не будет соглашением.

СМИ также пишут, что американцы не консультировались ни с украинцами, ни с европейцами. Последние шокированы, потому что, скорее всего, им придется следующие 10 лет потратить 3 триллиона долларов на безопасность.

"Телеграф" рассказывает более подробно, как реагирует мир и что говорят медиа.

Теперь это мир Путина и Трампа, — Telegraph

Статья "Теперь это мир Путина и Трампа"

Британское издание The Telegraph выпустило красноречиво мрачную статью, где пишет, что уже не действует обещание США не подыгрывать России, чтобы все выглядело как "две супердержавы делят третью страну без ее участия".

Видение мира (согласно заявлению Пита Хегсета) предусматривает, что оккупированная территория не будет возвращена Украине. Это замораживание вдоль линии соприкосновения .

Украине. Это . Украина не получит ни членства в НАТО , ни гарантии безопасности по статье 5. Войска США не будут привлечены в миротворческие силы.

, ни гарантии безопасности по статье 5. Войска США не будут привлечены в миротворческие силы. Будут гарантии безопасности, достаточные для сдерживания следующей российской атаки.

"Если это обещание будет соблюдено; если Украина удержится за Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр; прежде всего, если она остается свободной и становится процветающей; тогда можно сказать, что украинский народ победил".

Америка не заинтересована в гарантировании ни украинской, ни европейской безопасности. Это означает масштабные инвестиции Европы в свои вооруженные силы.

Теперь задача – создать надежную оборону континента от Черного моря до Баренцева и от Харькова до графства Керри.

Альтернатива: Путин просто нападет через несколько лет, отнимет Харьков и Киев. Затем он вторгнется в страну НАТО.

Трамп отбросил "Ничего об Украине без Украины", — Bloomberg

Bloomberg в статье о переговорах пишет, что Трамп шокировал европейских союзников, которые опасались, что более примирительная американская позиция будет означать уступки Путину.

"По словам одного чиновника, европейцы не получали заблаговременного предупреждения о разговоре Трампа с Путиным. Другие назвали это продажей, обеспокоенные тем, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен", — говорится в статье.

В случае успеха переговоры могут изменить текущую динамику конфликта, что потенциально приведет к прекращению огня или мирному соглашению, но может усложнить вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины.

Планы Трампа относительно Украины означают 3 триллиона долларов для европейских союзников

В статье "Trump’s Ukraine Plans Mean $3 Trillion Bill for European Allies" (Планы Трампа относительно Украины означают 3 триллиона долларов для европейских союзников) Bloomberg прогнозирует значительные траты для Европы:

Взаимодействие Трампа с Путиным может привести к мирным переговорам. Но возлагает финансовую и военную ответственность преимущественно на европейские страны.

Европа не готова взять на плечи свою огромную долю бремени.

Bloomberg Economics подсчитал, что защита Украины и расширение собственной армии может стоить крупным государствам континента дополнительных 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

Сложно представить мир на условиях Путина после того, что РФ творила в Украине, — Times

The Times пишет, что телефонный разговор Путина и Трампа свидетельствует, что попытки изолировать РФ провалились.

Поднять трубку и поговорить с Путиным гораздо легче, чем прекратить самую большую войну в Европе с 1945 года. Существуют сомнения в способности американского лидера остановить боевые действия, не капитулируя полностью перед требованиями Москвы.

Трудно представить, как после того, что сделали российские оккупанты в Украине, можно добиться завершения войны на условиях Путина.

Диктатор требует, чтобы Украина признала российское правление в 4-х областях и Крыму. Он также хочет, чтобы Украина стала "нейтральной" страной и отказалась от каких-либо амбиций относительно вступления в НАТО.

Украина не должна складывать оружие, если Трамп скажет это сделать.

Economist

Украина боится быть исключенной из переговоров между Америкой и Россией

Издание The Economist опубликовало статью с заголовком "Украина боится быть исключенной из переговоров между Америкой и Россией". Журналисты уточнили, что за несколько часов до разговора взяли интервью у Зеленского, который предупредил, что переговоры без Украины будут опасным предательством.

Реакция мира

Многие европейские страны исключают проведение переговоров об Украине без Украины. Ряд политиков отметили необходимость участия Киева в переговорах относительно будущего:

Совместное заявление 13 февраля по итогам встречи в Париже от Германии, Польши, Испании, Европейского Союза, Европейской комиссии, Великобритании и Украины подчеркнуло, что Украина должна быть частью любых переговоров и справедливый мир является условием прочной трансатлантической безопасности.

"Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине должны быть предоставлены прочные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир в Украине является необходимым условием прочной трансатлантической безопасности. Мы помним, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы вместе работаем над усилением нашей коллективной обороны", — говорится в заявлении.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что не может быть мирных переговоров о прекращении войны в Украине без участия самой Украины.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, вопрос о членстве Украины в НАТО "не исключен". Украина может стать членом НАТО в будущем, если выполнит все условия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что необходимо "наращивать" оборонное производство Альянса, потому что оно отстает от России. Хегсет также призвал страны быстро увеличить расходы на оборону, что, по его мнению, "критически важно".

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