Чи поїде Трамп до Москви: що сказали у Білому домі

У Білому домі розповіли, що американський президент думає про Росію

У США поки не розглядають можливість візиту президента Дональда Трампа до Росії. Крім того, там зазначили, що Вашингтон бачить Москву як конкурента, а інколи і як противника.

Про це розповіла речник Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу 12 лютого. Її виступ транслювався у youtube-каналі NBC News.

За її словами, наразі немає жодної інформації про можливий візит Трампа до Москви або про те, що у нього запланована зустріч з Володимиром Путіним.

Також Лівітт відповіла на запитання про те, чи бачить Трамп Росію як союзника, партнера чи як ворога.

"Я переконана, що ця нація (США, — ред.) розглядає Путіна та Росію як великого конкурента в регіоні, а іноді — як противника", — сказала вона.

При цьому вона додала, що Трамп любить мати добрі стосунки з лідерами країн по всьому світу та знаходити з ними спільну позицію. За словами Лівітт, президент США керується ідеями досягнення миру через силу і показуватиме це на ділі.

Як повідомлялося раніше, Трамп провів розмову з Путіним 12 лютого. Під час діалогу Путін запросив Трампа відвідати Росію.

Відразу після цього американський президент зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.