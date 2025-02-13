Директор Інституту світової політики Євген Магда спеціально для "Телеграфа" про телефонну розмову Путіна з Трампом і умови закінчення війни

Спробуймо по пунктах. По-перше. Послідовність переговорів для України несприятлива, тому що Трамп спочатку говорить з Путіним, потім говорить з Зеленським. Доносить до нього, так би мовити, те, про що вони з Путіним вже очевидно попередньо домовились. Це позиція, яка робить нас вразливими. І опиратися цьому Україні буде достатньо складно.

По-друге, те, що відбулася розмова Трампа і Путіна, — це легалізація їхніх контактів. Я впевнений, що вони почалися раніше. І тому Трамп діє в логіці бізнесу, що, мовляв, в будь-якому випадку можна домовитись, можна досягнути спільних підходів, куди ви дінетесь, коли є потреба замиритись.

Тобто він не розрізняє жертву агресії та країну, яка стала агресором. В такий спосіб він фактично перевертає всю систему міжнародного права, народного права в інтересах Росії, по суті.

По-третє, швидше за все буде призупинення війни на умовах, які відповідають російським вимогам. Адже вже озвучена позиція про те, що Україні нема місця в НАТО на сьогодні, і це повністю відповідає інтересам Росії. Ну і те, що Україна не зможе повернути окуповані Росією території. Тут виникає запитання, звідки взяти миротворців, щоб вони забезпечували стійкий мир. Але мені здається, Трамп не буде цим опікуватись.

З цього випливає ще один пункт, що зупинення війни без покарання агресора, фактично є заохоченням агресора. І це треба розуміти. Здається, що тут ми не побачимо нічого подібного до того, що було після 1945-го року. Ні Нюрнберзького процесу, ні демілітаризації, ні денацифікації. Депутінізації не буде. Буде тільки розвиток путінської Росії і продовження тих тенденцій, які були. І це все на одну з європейських країн, зараз загадувати складно на яку саме, але, на жаль, вихлюпнеться з вірогідністю понад 95%. І до цього треба бути готовим зараз. Інакше буде вже пізно.