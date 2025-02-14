Альтернатива вступу в НАТО існує? Чому Україну очікують дві проблеми

Експерти пояснили, чому Київ має сам подбати про свою безпеку

Альтернативою вступу України в НАТО можуть стати двосторонні безпекові договори із низкою потужних держав, які мають утримати Росію від нових актів агресію проти нашої країни. Цим шляхом Київ йде ще з літа 2023 року, коли під час саміту НАТО у Вільнюсі "Велика сімка" задекларувала допомогу Україні як цінність.

Відтоді один за одним стали з’являтися двосторонні безпекові угоди між Україною та європейськими партнерами, і навіть США (станом на зараз таких угод 28). Втім, оскільки питання гарантій безпеки для України залишається актуальним, двосторонні угоди це радше багаторічні пакети допомоги, аніж реальний інструмент стримування Росії.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Єгор Чернєв, в Києві бажають б особливого договору з найсильнішим геополітичним гравцем.

Більше читайте у статті: "Американське колесо фортуни: на які гарантії безпеки все ще може сподіватися Україна і чому Трамп спихнув нас на Європу".

– Є світові приклади гарантій безпеки. Наприклад, двосторонні договори США з Японією, Південною Кореєю, Тайванем, які гарантують: якщо на ці країни буде здійснено напад, то США також будуть брати участь у відбитті такої агресії, — каже Чернєв.

Але в цій ситуації є один неприємний момент: партнери України не дуже хочуть цих відносин.

– Ми це пропрацьовуємо, але сказати, що є країни, які бажають такі двосторонні договори, на жаль, не можна, — продовжує нардеп.

А, по-друге, навіть потужна безпекова угода – ніяка не панацея.

– Південна Корея має формально достатньо потужний безпековий договір зі США. Теоретично вони могли б нічого не робити, адже у разі чого "дядя Сем" приїде і вирішить проблеми. Але Південна Корея відбудувала свій ВПК, налагодила партнерські відносини з Австралією, Японією, Індонезією, виходять на партнерство з арабськими країнами. Тобто будують регіональний альянс, — пояснює "Телеграфу" політичний аналітик Ігар Тишкевіч.

Нагадаємо, заступник посланця президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул не виключив членство України в НАТО та повернення до кордонів 1991 року.