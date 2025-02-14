Сенатор США від республіканців назвав умову закінчення війни та вступу України в НАТО

Треба такі гарантії безпеки, за яких Путін більше не нападе

Сенатор Ліндсі Грем від республіканської партії заявив, якщо підпишуть угоду про українські корисні копалини, ця війна закінчиться. Він також сказав, що Україну потрібно взяти до НАТО в разі повторного нападу Росії.

Відповідну думку він висловив під час Мюнхенської безпекової конференції. Він певен, якщо це станеться, то напад Росії не повториться.

"Путін не розуміє, що відбувається. Якщо ми підпишемо цю угоду, Путін програв, бо Трамп захищатиме угоду", — вважає Грем.

Причому, каже сенатор, війна закінчиться у такий спосіб, який унеможливить її відновлення в майбутньому.

"Ми не можемо допустити ситуації, як в Афганістані. Треба такі гарантії безпеки, за яких Путін більше не нападе", — зазначив сенатор США.

Україна в НАТО — за яких умов це станеться

Окрім цього, він сказав, що у разі повторного нападу Росії Україна може стати членом НАТО. І нападом будуть займатись вже інші члени Альянсу.

Грем додав, що особисто він не проти вступу України до Альянсу. Але якщо це зараз неможливо, то варто гарантувати вступ у випадку нападу.

Українські "рідкісноземи"

Зауважимо, що у плані перемоги України, який представили партнерами, був пункт щодо українських копалин. Україна пропонує партнерам, зокрема США, вкладати кошти у видобуток рідкісноземельних металів, поклади яких є в Україні.

США вже розробили угоду про партнерство для України щодо рідкісноземельних металів. Міністр фінансів США Скот Бессент передав її українській стороні.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив заяву про українські корисні копалини.