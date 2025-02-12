Росія повним ходом готується до війни з НАТО: данська розвідка назвала три сценарії протистояння

Рівень реальної військової загрози з боку РФ залежить від того, як далі розвиватиметься війна в Україні

Російський режим попри війну в Україні активно переозброюється та готується до нової війни. Якщо НАТО не почне переозброюватися та нарощувати свої сили зараз, то через кілька років Альянсу доведеться воювати з Кремлем, готовим до нового вторгнення, але на цей раз в Європу.

Про це сказано у звіті, який опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони Данії. Звіт не є секретним та присвячений оцінці загрози з боку російського режиму на найближчі роки.

Наразі загрози нападу РФ на Альянс немає, проте з кожним роком небезпека зростатиме. З 2022 року після поразок в Україні Росія почала перебудову та реформування армії, а протягом 2024 року займалася інтенсивним переозброєнням, щоб підготуватися до можливої війни з НАТО. Російський режим має матеріальну та фінансову підтримку з боку Китаю, а союзні диктаторські режими у Північній Кореї та Ірані допомагають росіянам постачаннями озброєння та живої сили.

"Росія бачить себе в конфлікті із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що прийнято рішення про початок війни, але Росія озброюється і розбудовує потенціал для прийняття такого рішення", – сказано у звіті.

Зараз Росія намагається уникати прямої ескалації, щоб не активувати 5-ту статтю Статуту НАТО. Проте нахабність та апетити Кремля можуть зрости, якщо він вийде переможцем з війни в Україні. Можливо, Росія зважиться на регіональну війну проти однієї, або декількох країн Європи, якщо вважатиме НАТО слабким, а США не підтримають Альянс у протистоянні агресії.

Данська розвідка підкреслює, що рівень реальної військової загрози з боку РФ залежить від того, як далі розвиватиметься війна в Україні. Росія нездатна воювати відразу проти України та країн НАТО, але коли війна зупиниться, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси – особливо, якщо з нього почнуть знімати санкції. Розвідка наводить три можливі сценарії майбутньої війни:

Через шість місяців після припинення бойових дій в Україні РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн;

після припинення бойових дій в Україні РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн; Приблизно через два роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря;

вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря; Приблизно через п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

Зазначимо, ЗМІ пишуть, що західні країни повинні продовжити підтримку України за всяку ціну, оскільки у разі її припинення вони незабаром зіткнуться з більшою та значно страшнішою війною. Путін вже веде неоголошену війну проти західних країн – інциденти з кабелями на Балтиці, зупинений британським підводним човном російський шпигунський корабель, та інші подібні інциденти фактично є першими боями цієї неоголошеної війни.

Як раніше писав "Телеграф", західні країни мають велику проблему. Там довгий час вважали якість ключовим параметром при створенні військової техніки та підготовці армії. Проте війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.