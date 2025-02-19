А Росія у відповідь – нічого? Що Трамп міг запропонувати Путіну на перемовинах в Ер-Ріяді
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Поступки Трампа Путіну можуть посилити ситуацію, заявив дипломат
За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, Росія не запропонувала США нічого, щоб закінчити війну в Україні.
Про це на своїй сторінці у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") написав колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що команда Трампа нібито запропонувала росіянам у ході переговорів таке:
- де-факто, визнання окупованих територій України під контролем Росії;
- відмова від членства України в НАТО;
- відсутність американських солдатів на території України;
- виведення військ США із Європи;
- ослаблення санкцій проти Росії.
Тим часом поступки Трампа Путіну можуть призвести до негативних наслідків, зазначив Макфол.
Дипломат додав: він не проти зустрічі Держсекретаря США Марка Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Проте важливим у цій ситуації результат переговорів.
Також Макфол опублікував спільне фото з українськими військовими, серед яких були ті, хто втратив кінцівки. Вони приїхали до країн Заходу на лікування та реабілітацію після війни.
"Я хотів би, щоб президент Трамп і його команда могли поговорити з цими українськими солдатами, а не просто покладатися на інформацію Russia Today про вторгнення Путіна в їхню країну", — зазначив Макфол.
Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.