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А Росія у відповідь – нічого? Що Трамп міг запропонувати Путіну на перемовинах в Ер-Ріяді

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Путін, Трамп та Макфол Новина оновлена 19 лютого 2025, 12:33
Путін, Трамп та Макфол. Фото Колаж "Телеграфу"

Поступки Трампа Путіну можуть посилити ситуацію, заявив дипломат

За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, Росія не запропонувала США нічого, щоб закінчити війну в Україні.

Про це на своїй сторінці у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") написав колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що команда Трампа нібито запропонувала росіянам у ході переговорів таке:

  • де-факто, визнання окупованих територій України під контролем Росії;
  • відмова від членства України в НАТО;
  • відсутність американських солдатів на території України;
  • виведення військ США із Європи;
  • ослаблення санкцій проти Росії.

Тим часом поступки Трампа Путіну можуть призвести до негативних наслідків, зазначив Макфол.

Дипломат додав: він не проти зустрічі Держсекретаря США Марка Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Проте важливим у цій ситуації результат переговорів.

Також Макфол опублікував спільне фото з українськими військовими, серед яких були ті, хто втратив кінцівки. Вони приїхали до країн Заходу на лікування та реабілітацію після війни.

"Я хотів би, щоб президент Трамп і його команда могли поговорити з цими українськими солдатами, а не просто покладатися на інформацію Russia Today про вторгнення Путіна в їхню країну", — зазначив Макфол.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.

Теги:
#Україна #США #Росія #Переговори #Саудівська Аравія #Війна #Володимир Путін #Дональд Трамп #Майкл Макфол