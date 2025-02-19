А Росія у відповідь – нічого? Що Трамп міг запропонувати Путіну на перемовинах в Ер-Ріяді

Поступки Трампа Путіну можуть посилити ситуацію, заявив дипломат

За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, Росія не запропонувала США нічого, щоб закінчити війну в Україні.

Про це на своїй сторінці у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") написав колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що команда Трампа нібито запропонувала росіянам у ході переговорів таке:

де-факто, визнання окупованих територій України під контролем Росії;

відмова від членства України в НАТО;

відсутність американських солдатів на території України;

виведення військ США із Європи;

ослаблення санкцій проти Росії.

Тим часом поступки Трампа Путіну можуть призвести до негативних наслідків, зазначив Макфол.

Дипломат додав: він не проти зустрічі Держсекретаря США Марка Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Проте важливим у цій ситуації результат переговорів.

Також Макфол опублікував спільне фото з українськими військовими, серед яких були ті, хто втратив кінцівки. Вони приїхали до країн Заходу на лікування та реабілітацію після війни.

"Я хотів би, щоб президент Трамп і його команда могли поговорити з цими українськими солдатами, а не просто покладатися на інформацію Russia Today про вторгнення Путіна в їхню країну", — зазначив Макфол.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.